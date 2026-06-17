В Казани таксиста, сбившего 11 человек на остановке, отправили в колонию
Сегодня в Вахитовском районном суде Казани состоялось заседание по делу Евгения Крусева, устроившего ДТП на автобусной остановке, в результате которого пострадали 11 человек. Информация об этом опубликована на сайте суда.
В Казани таксиста, сбившего 11 человек на остановке, отправили в колонию
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По сообщению «Татар-информ», его признали виновным и назначили наказание в виде 4 лет и 1 месяца колонии-поселения. Также Евгения Крусева лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 10 месяцев.
Авария произошла 10 марта прошлого года. Автомобиль проехал между остановившимся автобусом и остановочной площадкой, сбив пассажиров, выходивших из транспорта. По данным следствия, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Обвиняемый частично признал вину. Он также подтвердил факт использования поддельных медицинских справок, необходимых для работы в такси.