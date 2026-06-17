Почти полмиллиарда выделили власти Ленобласти на новые станции водоподготовки

Более 455 млн рублей направят в Ленинградской области на строительство и запуск десяти модульных станций водоподготовки. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, объекты появятся в девяти населенных пунктах, причем в поселке Ефимовское Бокситогорского района будут запущены сразу две станции. Работы по изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию ведет ГУП «Леноблводоканал». До конца года новые станции обеспечат питьевой водой почти 14 тыс. жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым дорогостоящим проектом стала станция в поселке Вистино Кингисеппского района мощностью 800 кубометров в сутки — на нее направлено почти 112 млн рублей

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Самым дорогостоящим проектом стала станция в поселке Вистино Кингисеппского района мощностью 800 кубометров в сутки — на нее направлено почти 112 млн рублей

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Самым дорогостоящим проектом стала станция в поселке Вистино Кингисеппского района мощностью 800 кубометров в сутки — на нее направлено почти 112 млн рублей. В поселке Красносельское Выборгского района строится объект стоимостью 52,4 млн рублей. В Ефимовском появятся сразу две станции общим бюджетом более 73 млн рублей. Также объекты возводятся в Житково, Моторном, Старополье, Заводском, Громово и Токарево.

Кроме того, в текущем году уже введены в эксплуатацию четыре модульные станции — в Петровском, Ромашках, Рощино и микрорайоне Пороги города Волхов. Запуск новых станций является частью системной работы по обновлению коммунальной инфраструктуры, которую губернатор называет ключевым направлением повышения качества жизни в регионе.

Егор Сазонов, Ева Аджигитова