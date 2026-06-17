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В Волгограде взорвали найденную во дворе жилого дома авиабомбу

Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили пиротехники Донского спасательного центра МЧС. Об этом сообщали в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Опасный снаряд обнаружили 11 июня при земляных работах на территории частного домовладения в Дзержинском районе Волгограда, сообщили в Управлении МЧС России по Ростовской области.

Специалисты вывезли бомбу на безопасное расстояние и уничтожили методом подрыва. Пострадавших и разрушений нет.

Никита Маркелов