Мурманскую рыбу будут поставлять в Саудовскую Аравию

Право экспорта рыбной продукции в Саудовскую Аравию получила компания из Мурманской области ООО «Рыбная компания "Полярное море+"». Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в Саудовскую Аравию имеют право поставлять рыбную продукцию 50 российских предприятий и судов

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Всего в Саудовскую Аравию имеют право поставлять рыбную продукцию 50 российских предприятий и судов

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение Государственным управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии перечня утвержденных российских предприятий по производству рыбопродукции. Право экспорта получило ООО «Рыбная компания "Полярное море+"» из Мурманской области»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время переработанную и непереработанную рыбную продукцию в Саудовскую Аравию имеют право поставлять 50 российских предприятий и судов.

ООО «Рыбная компания "Полярное море+"» — российское рыбоперерабатывающее предприятие, специализирующееся на производстве широкого ассортимента охлажденной и замороженной рыбной продукции из морских уловов. Основной вид деятельности: переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Главный производственный комплекс расположен в селе Минькино (Кольский район Мурманской области). За 2024 год чистая прибыль ООО «РК "Полярное море+"» составила 589 миллионов рублей (-58%). Выручка предприятия достигла 7,6 миллиарда рублей (-1%).

Карина Дроздецкая