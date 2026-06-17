В Кировской области до конца 2029 года планируют завершить строительство трех комплексных объектов по обращению с отходами и двух мусоросортировочных станций. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области к 2029 году построят пять объектов для обращения с отходами

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Кировской области к 2029 году построят пять объектов для обращения с отходами

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам министра охраны окружающей среды области Тимура Абашева, новые объекты появятся в Слободском, Яранском и Вятскополянском районах, а мусоросортировочные станции — в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе.

Также до конца года планируют ввести в эксплуатацию комплекс по обращению с отходами «Центральный» в Слободском районе. Его мощность составит 200 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

Анна Кайдалова