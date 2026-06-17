ГК «Первый трест» открывает продажи квартир в ЖК «8 небо»

Группа компаний «Первый трест» объявила о старте продаж в Литере 2 (секции А, Б, В) нового жилого комплекса «8 небо». Комплекс общей площадью 150 тыс. кв. м. расположен в микрорайоне «Планета» на пересечении улиц Лесотехникума и Комсомольской.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

«8 небо» — уникальный проект «Первого треста». Его архитектура, разработанная шведским бюро Semren & Mansson при участии MADO, мягко вписана в рельеф района с его перепадами высот. Внутри квартала застройщик предусмотрел сеть пешеходных и веломаршрутов, детские площадки и зоны тихого отдыха, а также более 2,4 тыс. кв.м. озеленения. В проекте также запланирована школа на 1600 мест и детский сад на 355 мест. Кроме того, для жителей комплекса создаются пространства для развития добрососедства: открытая библиотека, общая кухня, кинотеатр, коворкинг в соседском центре.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Дома «8 неба» оснащены колясочными и велосипедными комнатами, санузлами в местах общего пользования, уютными холлами, лапомойками для собак и боксами для посылок. Квартиры комплекса представлены в различных планировочных решениях и, как отмечает девелопер, готовы для любых сценариев жизни: от уютных студий до просторных многокомнатных вариантов с увеличенными и панорамными окнами, высокими потолками от 2,7 до 3,3 метра, мастер-спальнями, потрясающими видами на город и системой центрального кондиционирования. Потребность в местах для автомобилей закрывают подземный паркинг и гостевые места на открытом пространстве.

Узнать подробнее о старте продаж и доступных планировках можно на официальном сайте 8nebo.ru или в отделе продаж АО ГК «Первый Трест»

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