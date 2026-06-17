На Ставрополье у семейной пары изъяли более 750 бутылок нелегального алкоголя

В Новоалександровском округе перед судом предстанут супруги, обвиняемые в хранении немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следователи считают, что обвиняемые приобрели алкоголь у неизвестных лиц и складировали его в собственном доме. Продукцию фигуранты планировали продавать через семейную торговую точку.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли более 750 стеклянных бутылок, а также порядка 30 пятилитровых емкостей со спиртосодержащей продукцией. Стоимость изъятого превышает 355 тыс. руб.

Константин Соловьев