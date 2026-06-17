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На Ставрополье у семейной пары изъяли более 750 бутылок нелегального алкоголя

В Новоалександровском округе перед судом предстанут супруги, обвиняемые в хранении немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следователи считают, что обвиняемые приобрели алкоголь у неизвестных лиц и складировали его в собственном доме. Продукцию фигуранты планировали продавать через семейную торговую точку.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли более 750 стеклянных бутылок, а также порядка 30 пятилитровых емкостей со спиртосодержащей продукцией. Стоимость изъятого превышает 355 тыс. руб.

Константин Соловьев

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