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В Череповце ввели режим угрозы атаки БПЛА

На территории Череповца ввели режим угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, сразу сообщите в 112»,— написал глава региона.

В настоящее время в городе работают оперативные службы.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на территории Вологодской области объявили режим беспилотной опасности.

Карина Дроздецкая

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