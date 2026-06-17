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В Ленобласти после столкновения КамАЗа и Peugeot госпитализировали трех человек

В поселке Стекольное Тосненского района Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля КамАЗ и легкового Peugeot. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Под Тосно произошло лобовое ДТП с КамАЗом

Под Тосно произошло лобовое ДТП с КамАЗом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Под Тосно произошло лобовое ДТП с КамАЗом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля были госпитализированы.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и женщину из поврежденного автомобиля.

После столкновения из цистерны КамАЗа произошел разлив дизельного топлива. Сотрудники МЧС организовали его перекачку и провели работы по предотвращению дальнейшего загрязнения. На месте происшествия работали специалисты 86-й пожарно-спасательной части. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Матвей Николаев

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