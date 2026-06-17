В Гайдуке введут реверсивное движение из-за ремонта на жд-переезде

В селе Гайдук введут реверсивное дорожное движение на железнодорожном переезде в связи с ремонтными работами, сообщили в управлении дорог Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Специалисты запланировали проведение ремонта на железнодорожном переезде в районе улицы Стадионная в Гайдуке. По данным управления дорог Новороссийска, на участке будут проводиться работы по смене плиты устройства заграждения переезда.

Через железнодорожный переезд организуют реверсивное движение с 22:00 19 июня до 07:00 20 июня. Жителей и гостей Новороссийска призвали учесть изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

София Моисеенко