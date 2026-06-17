В Петербурге началась реставрация Конюшенного ведомства
В Санкт-Петербурге стартовал первый этап реставрации Конюшенного ведомства — противоаварийные работы на объекте у набережной Мойки. Специалисты укрепят стены и колонны, восстановят кирпичную кладку, проведут гидроизоляцию фундаментов и устранят аварийность корпусов, сообщили в пресс-службе Смольного.
Вид на Конюшенное ведомство и Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Проект реализуется по программе «Рубль за метр» при участии инвестора — ООО «ВЕДОМСТВО». Работы продлятся десять месяцев. Исторические своды галерей сохранят в первозданном виде. На днях проект получил золотой диплом на IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».
После завершения реставрации в центре Петербурга появится новая общественная зона: входы в комплекс организуют через пять исторических павильонов, восстановят фасады церкви Спаса Нерукотворного Образа, а внутри разместят площадки для форумов, выставок, концертов и ярмарок. Сроки завершения работ объявят позже.
Конюшенное ведомство — один из старейших и крупнейших административно-хозяйственных комплексов Санкт-Петербурга. Его история неразрывно связана с бытом российских императоров, важнейшими траурными событиями и великими архитекторами.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что в Смольном выдали разрешение на реставрацию здания. Подробности — в материале «В Конюшенном ведомстве накроют столы».