В Петербурге началась реставрация Конюшенного ведомства

В Санкт-Петербурге стартовал первый этап реставрации Конюшенного ведомства — противоаварийные работы на объекте у набережной Мойки. Специалисты укрепят стены и колонны, восстановят кирпичную кладку, проведут гидроизоляцию фундаментов и устранят аварийность корпусов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Конюшенное ведомство и Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вид на Конюшенное ведомство и Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект реализуется по программе «Рубль за метр» при участии инвестора — ООО «ВЕДОМСТВО». Работы продлятся десять месяцев. Исторические своды галерей сохранят в первозданном виде. На днях проект получил золотой диплом на IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».

После завершения реставрации в центре Петербурга появится новая общественная зона: входы в комплекс организуют через пять исторических павильонов, восстановят фасады церкви Спаса Нерукотворного Образа, а внутри разместят площадки для форумов, выставок, концертов и ярмарок. Сроки завершения работ объявят позже.

Конюшенное ведомство — один из старейших и крупнейших административно-хозяйственных комплексов Санкт-Петербурга. Его история неразрывно связана с бытом российских императоров, важнейшими траурными событиями и великими архитекторами.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что в Смольном выдали разрешение на реставрацию здания. Подробности — в материале «В Конюшенном ведомстве накроют столы».

Карина Дроздецкая