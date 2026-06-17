НОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва «Швабе»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) профинансирует формирование запасов сырья для производства оптических изделий холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Это позволит увеличить экспортный потенциал компании. Объем первого транша выделенных средств составит 1,7 млрд рублей.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

О совместном проекте договорились Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин в ходе встречи на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Сделка по финансированию проекта намечена в рамках выполнения поручения Минпромторга РФ о развитии российской отрасли редких и редкоземельных металлов.

«Формирование запасов сырья, включая редкие металлы, имеет стратегическое значение в производстве оптических изделий и является основой для создания сложных оптико-электронных устройств, которые во многом определяют прогресс нашей страны. Привлекаемые средства со стороны банка НОВИКОМ позволят значительно увеличить экспортный потенциал, а также в целом нарастить объем продукции», — отметил генеральный директор холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Новые экспортные контракты обеспечат загрузку создаваемых производственных мощностей холдинга «Швабе», простимулируют рост и обновление производства.

«НОВИКОМ уже десять лет работает в составе Госкорпорации Ростех и на протяжении этого времени выступает надежным финансовым партнером ее предприятий, помогая реализовывать проекты развития, модернизации и создания новых производственных возможностей. Поддержка инициатив холдинга «Швабе» и обеспечение доступа к критически важным материалам становятся одними из ключевых условий технологического лидерства», — отметила Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Полную сумму финансовых вложений в создание сырьевого резерва определит предстоящее соглашение между банком и холдингом. Договоренности являются продолжением многолетнего партнерства между НОВИКОМом и «Швабе».

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»