Нижегородский автозавод поставит регионам медицинские фургоны на 1 млрд рублей

Медицинские автофургоны, произведенные ООО «Автомобильный завод "НАЗ"» (Нижний Новгород), закупают для больниц в российских регионах. Стоимость двух совместных закупок совокупно составляет 991,1 млн руб., всего требуется поставить 119 автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В рамках первой закупки с начальной ценой 661,1 млн руб. закупают 81 автомобиль по 8,16 млн руб. за штуку. Среди нижегородских заказчиков — поликлиника №39 Советского района Нижнего Новгорода и «Северный межрайонный медицинский центр».

По второй закупке приобретают 38 автомобилей стоимостью от 8,5 млн до почти 9 млн руб., начальная цена всего контракта — почти 330 млн руб. Среди заказчиков Нижегородской области в ней фигурирует центральная городская больница Арзамаса.

Галина Шамберина