В Пулково расширили число авианаправлений по биометрии

В Пулково расширили географию рейсов с биометрической идентификацией. Опция доступна на более чем 30 внутренних направлениях — от Калининграда до Владивостока, сообщили «Ъ» в ВТБ. Изначально был доступен лишь один рейс из Москвы в Петербург и обратно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В списке направлений — Москва, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Мурманск и другие

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В списке направлений — Москва, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Мурманск и другие

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Рейсы с регистрацией «по лицу» выполняют авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот». В списке направлений — Москва, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Мурманск и другие. В первые дни работы сервиса биометрию сдали несколько сотен пассажиров. Регистрацию можно пройти непосредственно в зале вылета на стенде банка через сервис «МИГОМ».

Эксперимент по использованию биометрической идентификации при предполетных проверках продлится до 1 апреля 2027 года. ВТБ также планирует масштабировать сервис на другие аэропорты и виды транспорта.

Карина Дроздецкая