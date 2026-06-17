Астраханец ранил двоих мужчин во время стрельбы у кафе

В Астрахани полиция проводит проверку после стрельбы в одном из городских кафе. В результате инцидента пострадали двое мужчин, их госпитализировали, сообщили в региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возле астраханского кафе произошел конфликт со стрельбой

Фото: Астраханская полиция Возле астраханского кафе произошел конфликт со стрельбой

Фото: Астраханская полиция

Стрелявший был задержан участковыми уполномоченными. Им оказался астраханец 1982 года рождения. По оперативным данным, на почве конфликта подозреваемый несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета, ранив двух мужчин 1988 года рождения.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 регионального УМВД России от местного жителя. По результатам процессуальной проверки будет принято законное решение.

Марина Окорокова