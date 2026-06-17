Лихачев прокомментировал новости о тестовом центре «Росатома» для СНЭ

На полях Петербургского международного экономического форума прозвучали знаковые новости: госкорпорация «Росатом», Правительство РФ и мэрия Москвы объединяют усилия для создания уникального национального Центра испытаний систем накопления энергии. Глава атомного ведомства Алексей Лихачев подчеркнул, что этот шаг позволит завершить формирование полноценного производственного цикла высокотехнологичных батарей внутри страны.

Фото: Алексей Башкиров/копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

Развитие отечественного технологического сектора и глубокая модернизация энергетического комплекса выходят на принципиально новый уровень. В рамках крупнейшего экономического форума страны был официально подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве в области комплексных испытаний и международной сертификации систем накопления электроэнергии (СНЭ), а также сопутствующих компонентов.

Свои подписи под историческим документом поставили первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Подобное трехстороннее партнерство демонстрирует высочайшую значимость проекта как для столичного региона, так и для всей российской промышленности в целом.

Главная цель масштабной инициативы – развертывание независимой исследовательской и тестовой инфраструктуры, которая начнет полноценную работу до конца 2027 года. Проект реализуется в строгом соответствии с поручениями Правительства РФ от 20 марта 2026 года и призван решить критическую проблему дефицита экспертных мощностей на внутреннем рынке.

Ликвидация «узкого места» отечественного энергоперехода

На сегодняшний день промышленный сектор России столкнулся с серьезным структурным вызовом. Отечественные инженеры и предприятия уже научились проектировать и серийно собирать высококлассные литийионные батареи, однако в стране до сих пор отсутствовала аккредитованная лаборатория, способная проводить полный цикл их сертификации по строгим международным стандартам.

В результате российские компании были вынуждены направлять перспективные образцы своей продукции на дорогостоящие и длительные испытания за рубеж. Это существенно затягивало сроки коммерциализации, увеличивало финансовые издержки и создавало дополнительные риски в условиях беспрецедентного санкционного давления. Появление национального экспертного центра позволит полностью устранить эту зависимость и укрепить технологический суверенитет государства. Ожидается, что запуск новой инфраструктуры позволит предприятиям отрасли кратно сократить операционные затраты и заметно ускорить вывод инновационных продуктов на коммерческий рынок.

Влияние этого шага на индустрию трудно переоценить. Реализация проекта замыкает цепочку создания добавленной стоимости внутри страны, гарантируя полную независимость от зарубежных институтов стандартизации.

«Создание единого испытательного центра – критически важный шаг для завершения формирования полного цикла производства литийионных батарей в России. Сегодня мы локализуем передовые технологии, но их валидация по стандартам безопасности оставалась узким местом. Объединяя компетенции “Росатома”, федерального и столичного правительств, мы строим не просто лабораторию, а фундамент доверия к отечественной индустрии накопителей энергии как внутри страны, так и на внешних рынках», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

От Калининграда до Новой Москвы: масштабы аккумуляторного суверенитета

Развитие перспективного бизнес-направления «Накопители энергии» активно осуществляется на базе Топливного дивизиона «Росатома», управляющей компанией которого является АО «ТВЭЛ». Данный вектор нацелен на комплексное и бесперебойное обеспечение ключевых сегментов российской экономики современными литийионными системами.

Сфера применения разрабатываемых накопителей энергии крайне широка и включает в себя следующие ключевые направления:

Высоконадежные источники аварийного и бесперебойного электроснабжения для социально значимых объектов, промышленных гигантов и дата-центров;

аварийного и бесперебойного электроснабжения для социально значимых объектов, промышленных гигантов и дата-центров; Гибридные энергетические комплексы, работающие в связке с объектами возобновляемой генерации (ВИЭ) в удаленных и изолированных регионах страны;

работающие в связке с объектами возобновляемой генерации (ВИЭ) в удаленных и изолированных регионах страны; Мощные тяговые аккумуляторные батареи для городского общественного электротранспорта, логистической спецтехники и перспективных легковых электромобилей отечественного производства.

Настоящим локомотивом новой индустрии выступает строительство так называемых гигафабрик – сверхкрупных заводов по производству литийионных ячеек и аккумуляторных блоков. Первый подобный проект в Калининградской области успешно стартовал в 2025 году. Следующим важнейшим этапом станет запуск аналогичного высокотехнологичного производства в Новой Москве, намеченный на 2026 год.

Согласно экспертным прогнозам, суммарная годовая мощность этих двух индустриальных гигантов достигнет впечатляющих 8 ГВт*ч. Такого объема накопителей будет достаточно, чтобы ежегодно обеспечивать качественными батареями порядка 100 тысяч современных электромобилей. Наличие собственного развитого R&D-центра позволяет инженерам корпорации не просто копировать зарубежные аналоги, а создавать уникальные комплексные решения под индивидуальные технические требования конкретного заказчика, полностью сопровождая проект – от стадии НИОКР до серийного выпуска и последующего сервисного обслуживания.

Не только мирный атом: диверсификация и глобальные компетенции

Успех аккумуляторного направления во многом предопределен тем колоссальным индустриальным, кадровым и научным базисом, которым обладает Топливный дивизион «Росатома». Исторически АО «ТВЭЛ» ассоциируется с традиционной ядерной индустрией, где надежность и безопасность возведены в абсолют. Дивизион включает в себя ведущие предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству уникальных газовых центрифуг, а также ключевые научно-исследовательские институты и конструкторские бюро.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских атомных станций, АО «ТВЭЛ» занимает лидирующие позиции и на глобальном уровне. Безопасная атомная энергетика и сложнейшие ядерные технологии российского образца пользуются стабильным спросом во всем мире. Дивизион обеспечивает топливом более 70 энергетических реакторов в 15 государствах планеты, исследовательские реакторы в девяти странах, а также полностью закрывает потребности транспортных реакторов отечественного атомного ледокольного флота. По сути, каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Будучи крупнейшим в мире производителем обогащенного урана и признанным лидером глобального рынка стабильных изотопов, Топливный дивизион обладает колоссальной финансовой и организационной устойчивостью. Эта стабильность позволяет эффективно диверсифицировать бизнес и направлять масштабные инвестиции в неядерные высокотехнологичные сферы. Наряду с системами накопления энергии, здесь динамично развиваются направления промышленной химии, металлургии, аддитивных технологий (3D-печати), сложных цифровых продуктов, а также уникальные компетенции по выводу из эксплуатации ядерных объектов. Крупнейшие российские компании сегодня активно инвестируют в импортозамещающие технологии, и предприятия «Росатома» идут в авангарде этой работы.

Фундамент для долгосрочной технологической независимости

Создание национального Центра испытаний и сертификации систем накопления энергии станет мощным катализатором для всей российской промышленности. Это решение не просто закрывает текущие внутренние потребности рынка, но и закладывает прочную основу для долгосрочной конкурентоспособности страны на зарождающемся глобальном рынке систем хранения энергии.

В условиях, когда мировая атомная энергетика и классическая генерация все теснее переплетаются с технологиями гибкого управления мощностью, наличие собственного легитимного сертификационного центра превращает Россию из потребителя иностранных технических регламентов в их полноценного создателя. Новости из кулуаров ПМЭФ-2026 наглядно демонстрируют, что координация усилий государства в лице Правительства, столицы как крупнейшего потребителя инновационного транспорта и «Росатома» как технологического гиганта способна давать уникальный синергетический эффект.

Индустрия накопителей энергии получает полностью завершенный производственный и регуляторный цикл – от фундаментальных научных разработок до выпуска готовых батарей и их официального признания на международном уровне.