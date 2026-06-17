Суд взыскал с виновника ДТП в Предгорье расходы на санитарную авиацию

Прокуратура Предгорного района в судебном порядке добилась возмещения расходов на санитарную авиацию для пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Выяснилось, что в апреле 2024 года санитарная авиация доставила из Предгорного округа в Ставрополь 49-летнюю женщину, травмированную в результате ДТП. Суд признал виновника аварии ответственным за случившееся.

Однако, транспортировка пострадавшей финансировалась из бюджета. Надзорное ведомство обратилось с иском о компенсации расходов на санитарно-авиационную эвакуацию, размер которых составил 494 тыс. руб. Суд удовлетворил требования прокуратуры.“Ъ”

Мария Хоперская