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Суд взыскал с виновника ДТП в Предгорье расходы на санитарную авиацию

Прокуратура Предгорного района в судебном порядке добилась возмещения расходов на санитарную авиацию для пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Выяснилось, что в апреле 2024 года санитарная авиация доставила из Предгорного округа в Ставрополь 49-летнюю женщину, травмированную в результате ДТП. Суд признал виновника аварии ответственным за случившееся.

Однако, транспортировка пострадавшей финансировалась из бюджета. Надзорное ведомство обратилось с иском о компенсации расходов на санитарно-авиационную эвакуацию, размер которых составил 494 тыс. руб. Суд удовлетворил требования прокуратуры.“Ъ”

Мария Хоперская

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