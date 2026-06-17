Ставропольское УФАС доказало картель на 100 млн рублей при поставках счетчиков

Суд апелляционной инстанции подтвердил обоснованность решения Ставропольского УФАС, выявившего картель на рынке поставки приборов учета электрической энергии и сопутствующей продукции. Общая стоимость контрактов, заключённых в условиях сговора, составила 100 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее первая инстанция поддержала позицию ведомства о наличии антиконкурентного соглашения между компаниями «Дарзар», «Кристалл» и «СтавХолдингБизнес». Организации отказались от конкурентной борьбы на торгах ради искусственного поддержания цен. Договоры с заказчиками подписывались с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Сотрудники УФАС установили, что все три участника использовали единую инфраструктуру для подачи заявок и участия в закупочных процедурах. Апелляционный суд оставил акт управления без изменений, признав его законным.

Мария Хоперская