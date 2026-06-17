Выпускница из Тюменской области сдала ЕГЭ на 200 баллов

В Тюменской области появился первый двухсотбалльник по итогам ЕГЭ, сдавший два предмета на максимальный балл, сообщил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выпускница школы №92 Регина Замалова получила сто баллов по русскому языку и истории. Кроме того, 100 баллов по русскому языку набрали еще 12 выпускников тюменских школ, добавил глава области.

«Это большая победа ученика и учителя, поздравляю! Горжусь нашими выпускниками», — написал губернатор.

В этом году ЕГЭ сдают более 12 тыс. тюменских школьников. Доля выпускников, выбравших для сдачи предметы технического или естественно-научного профиля выросла с прошлого года с 29% до 31%.

Анна Капустина