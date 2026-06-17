Доля переработки в производстве рыбы в Ростовской области достигла 73%
За год в Ростовской области переработали 22 тыс. т рыбы. Это составляет 73% от общего объема производства рыбной продукции — 30 тыс. т. Об этом сообщил заместитель председателя законодательного собрания региона Вячеслав Василенко.
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
В регионе зарегистрировано более 50 рыбоперерабатывающих предприятий. Они занимаются производством вяленой, копченой, соленой продукции, консерв и снеков. Деятельность по производству товарной рыбы осуществляет порядка 240 предприятий по трем основным направлениям: прудовое, индустриальное и пастбищное рыболовство.
В этом году на поддержку рыбной отрасли планируют направить 50 млн руб.