ЗакС скорректировал границы парков Петербурга

Парламент 17 июня изменил закон о зеленых насаждениях. Более 100 кв. м сквера на Пасечника изымут под храм, Пискаревский и Московский парки, а также сквер «Юность» уменьшатся в пределах 0,1 га из-за благоустройства. Скверу на Верности присвоят имя «Парк Героев СВО», пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправку об увеличении Удельного парка, предложенную «Яблоком», депутаты не поддержали

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Поправку об увеличении Удельного парка, предложенную «Яблоком», депутаты не поддержали

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Поправку об увеличении Удельного парка, предложенную «Яблоком», депутаты не поддержали. Ранее власти анонсировали расширение зеленых зон почти на 80 га. Принятые изменения уточняют границы участков.

Кирилл Конторщиков