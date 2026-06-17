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ЗакС скорректировал границы парков Петербурга

Парламент 17 июня изменил закон о зеленых насаждениях. Более 100 кв. м сквера на Пасечника изымут под храм, Пискаревский и Московский парки, а также сквер «Юность» уменьшатся в пределах 0,1 га из-за благоустройства. Скверу на Верности присвоят имя «Парк Героев СВО», пишет «Фонтанка».

Поправку об увеличении Удельного парка, предложенную «Яблоком», депутаты не поддержали

Поправку об увеличении Удельного парка, предложенную «Яблоком», депутаты не поддержали

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Поправку об увеличении Удельного парка, предложенную «Яблоком», депутаты не поддержали

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Поправку об увеличении Удельного парка, предложенную «Яблоком», депутаты не поддержали. Ранее власти анонсировали расширение зеленых зон почти на 80 га. Принятые изменения уточняют границы участков.

Кирилл Конторщиков

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