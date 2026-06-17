В возрасте 69 лет умер бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин

В возрасте 69 лет умер бывший депутат Государственной думы России Сергей Шашурин. Прощание с ним состоится утром 18 июня на Арском кладбище в Казани, сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шашурин

Фото: Франк Вильягра, Коммерсантъ Сергей Шашурин

Фото: Франк Вильягра, Коммерсантъ

Сергей Шашурин родился в 1957 году в Зеленодольском районе Татарстана.

Он возглавлял ассоциацию социально-экономического развития Казани «Тан», был депутатом Государственного Совета Татарстана, а также избирался в Госдуму России второго и третьего созывов. В 2021 году господин Шашурин участвовал в выборах главы Татарстана, однако набрал только 5,78% голосов.

Сергей Шашурин скончался вчера, 16 июня.

Анна Кайдалова