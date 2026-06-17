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Средняя зарплата в Ставрополе к 2036 году составит 169 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Ставрополе может увеличиться до 169 тыс. руб. к 2036 году. Соответствующий ориентир зафиксирован в законе о стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2036 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ предусматривает поэтапный рост показателя. В 2028 году он превысит 111 тыс. руб., а к 2031 году достигнет 133 тыс. руб.

В документе также представлена оценка ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. В их числе — поступления в краевой бюджет, расходы на различные программы и нужды. Согласно тексту, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности останется одним из ключевых направлений вплоть до 2036 года и станет гарантом продовольственной безопасности региона.

Мария Хоперская

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