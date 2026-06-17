В Саратове в закон об алкоголе вносят правки

В закон о розничной продаже алкогольной продукции на территории Саратовской области вносятся изменения вслед за федеральными поправками. Законопроект обсуждался в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

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Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов

сообщил, что документ подготовлен в соответствии с положениями федерального законодательства, которые были приняты в декабре прошлого года. Так в соответствии с федеральным законодательством органы государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливают для организаций, торгующих алкоголем в розницу, требования к минимальному размеру уставного капитала в размере не более чем 1 млн руб. Исключения составляли федеральные бюджетные учреждения, перечень которых утверждает правительство страны.

Согласно недавним изменениям федерального законодательства размер уставного капитала не устанавливается для федеральных казенных предприятий, что находит отражение и в региональном законодательстве.

Предприятия, занимающиеся производством, оборотом, закупкой и розничной продажей спиртосодержащей непищевой продукции (духи, туалетная вода), должны в обязательном порядке ее маркировать.

Отвечая на вопрос депутатов, господин Разборов пояснил, что региональное законодательство приводится в соответствии с федеральным, таких юридических лиц, кто попадает под этот закон, в области пока нет.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) подчеркнул, что производство, продажа алкоголя, табака должна быть в руках государства, тогда не будет проблем с контрафактом.

Законопроект будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова