Гражданке Соединенных Штатов и Австрии Альмут Роховански закрыли въезд на территорию России сроком на 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю,

Основанием послужили собранные ведомством материалы о ее антироссийской деятельности.

Роховански является сотрудницей британского центра Миротворчества и общественного развития Великобритания. В январе 2026 года Генеральная прокуратура России признала эту организацию нежелательной в РФ в связи с финансированием антироссийских программ.

Мария Хоперская