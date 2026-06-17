С нижегородца взыскали более 600 тыс. рублей за повреждение плодородной почвы

Нижегородский райсуд частично удовлетворил гражданский иск межрегионального управления Росприроднадзора, поданный к жителю Нижнего Новгорода. Надзорное ведомство установило, что ответчик незаконно снял плодородный слой почвы на земельных участках, расположенных в деревне Андроново на берегу Горьковского водохранилища.

Как сообщила пресс-служба суда, эти работы привели к обрушению участка берега протяженностью около 50 м, а площадь поврежденного плодородного слоя составила 335,9 кв. м.

Заочным судебным решением с нижегородца взыскали ущерб в размере 614 тыс. руб. в бюджет Городецкого муниципального округа. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Иван Сергеев