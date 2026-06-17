В Башкирии доля отказов на автокредиты в мае составила 73%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты в мае этого года в Башкирии составила 73%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%.

Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты были отмечены в Иркутской области (85,0%), Алтайском (82,7%) и Красноярском (82,2%) краях, а также в Крыму (81,0%) и Кемеровской области (79,8%).

Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Санкт-Петербурге (65,2%), Татарстане (65,9%), Чувашии (66,2%), а также Нижегородской (66,3%) и Вологодской (67,4%) областях.

Олег Вахитов