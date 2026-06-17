ФСБ задержала петербургского бизнесмена Илью Трабера

Утром 17 июня сотрудники Центрального аппарата ФСБ задержали одного из крупнейших портовых бизнесменов Петербурга Илью Трабера. В городе прошла серия обысков в рамках уголовного дела. Трабер — владелец Приморского УПК и группы инфраструктурно-портовых активов на Балтике, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурант является владельцем Приморского УПК и группы инфраструктурно-портовых активов на Балтике

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фигурант является владельцем Приморского УПК и группы инфраструктурно-портовых активов на Балтике

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Подробности дела уточняются, официальных комментариев пока нет. Ранее в Петербурге уже проходили задержания предпринимателей, связанных с портовой инфраструктурой. Ожидается решение о мере пресечения.

Кирилл Конторщиков