Над Черным морем сбили БПЛА

За два часа над регионами России сбили 44 беспилотника, в том числе над Краснодарским краем и Черным морем. Об этом сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 44 украинских БПЛА в период с 07:00 до 09:00 17 июня. Беспилотники сбивали над Краснодарским краем, акваторией Черного моря, а также над Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Воронежской, Тверской, Рязанской областями и Московским регионом.

В ночь с 16 на 17 июня над российскими регионами сбили 157 беспилотников. БПЛА уничтожали в разных частях страны, в сводку минобороны попал Краснодарский край, Крым и акватория Черного моря.

Кристина Мельникова