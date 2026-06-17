Главу КФХ из Нефтекумского района подозревают в мошенничестве с субсидиями

Прокуратура Нефтекумского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летней главы крестьянско-фермерского хозяйства. Она обвиняется в двух эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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По данным следствия, в 2018 и 2019 годах она подала в краевой минсельхоз документы с ложными сведениями о производстве картофеля и овощных культур. Посадку и выращивание она фактически не осуществляла.

На основании подложных документов фермер получила субсидии на возмещение части затрат на агротехнологические работы, повышение экологической безопасности сельхозпроизводства, а также плодородия и качества почв. Ущерб региональному бюджету превысил 1 млн руб.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская