В 5-м Заречном микрорайоне Тюмени начали строительство школы на 1,4 тыс. мест

В Тюмени приступили к строительству школы на 1,4 тыс. учащихся в 5-м Заречном микрорайоне, сообщил в своем канале в Max губернатор Тюменской области Александр Моор. Параллельно со школой будет вестись строительство детского сада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Глава региона отметил, что жители этой части города обращались на прямую линию в октябре прошлого года, сообщив о необходимости возведения образовательных учреждений. По словам господина Моора, в школе дети смогут проявлять себя не только в учебе, но и в творчестве и спорте. «В учреждении предусмотрены инженерно-технические лаборатории, кабинеты кулинарии и шитья, робототехники и информатики, библиотека, большая столовая на 700 посадочных мест, два спортивных зала. Ребята смогут заниматься самбо, теннисом, скалолазанием»,— рассказал губернатор.

Прямая линия с главой Тюменской области Александром Моором прошла 28 октября. Тогда губернатор заявил, что строить школу и садик в 5-м Заречном микрорайоне начнут в 2026 году — для комплекса зданий был выделен земельный участок, а проектная документация получила одобрение госэкспертизы. Проект образовательного центра включает школу на 1,4 тыс. учеников, детский сад на 250 мест и учреждение дополнительного образования на 580 человек.

Ирина Пичурина