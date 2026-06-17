НЕОМЕТРИЯ завершила строительство и начала заселение клубного квартала 1799 в Ростове-на-Дону

Клубный квартал 1799 в самом центре Ростова-на-Дону, вблизи улицы Пушкинской, введен в эксплуатацию. Девелоперская компания НЕОМЕТРИЯ (ключевой актив Alias Group) получила разрешение на ввод – официальное подтверждение того, что все работы по строительству жилого комплекса завершены в полном объеме и выполнены в соответствии с проектной документацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФД «Неометрия» Фото: пресс-служба ФД «Неометрия»

Девелопер приступил к передаче недвижимости собственникам – первые новоселы уже получили ключи от своих квартир.

Клубный квартал 1799 – четыре 10-этажных дома бизнес-класса на приватной территории площадью 2,5 га. Название проекта – год рождения Александра Пушкина и перекличка с эстетикой пушкинской эпохи, что нашло отражение в неоклассической архитектуре. В сочетании со средней этажностью такая концепция позволила гармонично вписать комплекс в исторический контекст окружающей застройки.

Строительство квартала началось в 2023 году. Общая площадь корпусов составляет 37 тыс. кв. м. В жилом комплексе представлены 663 квартиры как классических, так и евро-планировок: от компактных и функциональных студий и однокомнатных, до просторных трехкомнатных квартир.

«Вдохновляясь наследием великого русского поэта и особой атмосферой исторического центра города, мы создали один из лучших примеров современной архитектуры, функциональной и комфортной городской среды, которая обеспечивает будущим резидентам высочайшее качество жизни и вариативность сценариев. В ближайшее время мы начнем процесс передачи квартир и пригласим собственников для получения ключей», - прокомментировала Ленария Хасиятуллина, коммерческий директор девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ.

В местах общего пользования (МОП) – и в лобби, и в лифтовых холлах – используются высококачественные отделочные материалы одной серии, входные двери квартир изготовлены по единому авторскому проекту, такие решения создают ощущение бесшовного пространства. Кроме того, во внутренней навигации использованы стихотворные строки из произведений Александра Пушкина, которые являются смысловыми акцентами культурного кода проекта. Узнаваемые цитаты классика подчеркивают индивидуальность каждой входной группы в рамках целостной дизайнерской концепции.

Расположение квартала 1799 рядом с главной пешеходной артерией города и одной из самых красивых улиц Ростова-на-Дону является дополнительным преимуществом проекта, обеспечивая жителям отличную транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В непосредственной близости находятся музеи, театры, креативные пространства и рестораны.

Внутреннее пространство создано с учетом самых разных жизненных сценариев и комфортного времяпрепровождения всей семьи. Двухуровневый двор-парк с зонированием по возрастам и интересам идеально подходит для работы и отдыха, спортивных активностей и тихого досуга. За счет геопластики организуется дополнительное зонирование для мест отдыха – здесь есть как открытые зоны, так и более уединенные места в тени пергол и зелени. Под благоустройство и озеленение отведено около 1 гектара, то есть почти половина всей территории. Разнообразное озеленение обеспечивает выразительность двора круглый год: летом – за счет цветущих растений, зимой – благодаря вечнозеленым хвойным породам.

Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, игровой маршрут, амфитеатр для массовых соседских мероприятий, вертикальный огород с пряными травами и места отдыха с гамаками. Плавные маршруты, интегрированные в озеленение, позволяют комфортно перемещаться по территории и создают ощущение отдыха от городской среды.

Внутренний двор квартала оснащен системами контроля доступа и видеонаблюдения, в том числе в паркинге. Смонтированы системы умного освещения и домофонии на входах во двор и в подъезды. Каждый литер оборудован комнатами для детских колясок и велосипедов. Для удобства жителей разработано собственное приложение для управления сервисами и функциями умного дома. Дополнительно для удобства жителей в проекте реализован подземный паркинг на 225 машино-мест с легким доступом из жилых домов.

Благодаря своим преимуществам 1799 стал призером конкурса ТОП ЖК-2026 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области».

Продажи в жилом комплексе еще открыты. Покупателям доступен ассортимент готовых квартир площадью от 26 кв. м и минимальным бюджетом покупки от 7,3 млн рублей. Удобство и безопасность покупки обеспечивает широкий выбор вариантов оплаты и ипотечных программ

https://neometria.ru/