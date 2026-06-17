На Вологодчине к юбилеям Вологды, Череповца и Великого Устюга готовят почти 900 объектов

Губернатор Георгий Филимонов провел заседание оргкомитета по подготовке к 880-летию Вологды и юбилеям Череповца и Великого Устюга в 2027 году. В трех городах в работе находятся 893 объекта: 48 уже завершены, 130 — в стадии реализации. Среди ключевых проектов — благоустройство набережной, ремонт дорог, мостов, соцобъектов и строительство бассейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди ключевых проектов — благоустройство набережной, ремонт дорог, мостов, соцобъектов и строительство бассейна

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Среди ключевых проектов — благоустройство набережной, ремонт дорог, мостов, соцобъектов и строительство бассейна

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Вологде реконструируют набережную реки, площади и парки, развивают речное сообщение и культурную инфраструктуру. В Череповце в работе 439 проектов, включая модернизацию школ и коммунальных сетей, в Великом Устюге — 121 объект: ремонт дорог, центральных улиц и соцучреждений. Работы ведутся в рамках комплексной программы развития территорий.

Кирилл Конторщиков