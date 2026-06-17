Адвоката из Ставрополя, подозреваемого в мошенничестве, оставили в СИЗО еще на два месяца

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей адвоката, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант, являясь членом Адвокатской палаты Ставропольского края, защищал гражданина по уголовному делу. Он сообщил клиенту ложную информацию о своей способности повлиять на решение следователя об избрании домашнего ареста. Доверитель согласился и передал защитнику 5 млн рублей. Полученными деньгами адвокат распорядился по своему усмотрению.

Используя аналогичную схему, обвиняемый похитил у того же потерпевшего еще 33,8 млн руб. Он обещал содействие в переквалификации вменяемого преступления на менее тяжкое и в назначении судом максимально мягкого наказания.

Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Постановление в законную силу не вступило.

Мария Хоперская