Дело о травмировании семи пассажиров во время джипинга в Сочи рассмотрят в суде

В Сочи завершили расследование уголовного дела о предоставлении небезопасных туристических услуг джипинга, в результате которых пострадали пассажиры во время опрокидывания автомобиля в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 47-летний фигурант дела организовал коммерческие поездки на внедорожнике «УАЗ Патриот» и привлек к управлению транспортным средством 22-летнего знакомого, не обладавшего достаточным опытом вождения. Автомобиль, как установлено, имел конструктивные изменения, запрещающие его эксплуатацию.

Обвиняемые заранее распределили функции: один обеспечивал организацию поездок и набор клиентов, второй осуществлял управление транспортным средством во время экскурсионных маршрутов. За услугу взималась плата в размере 1,8 тыс. руб. с каждого участника.

Утром 17 августа 2025 года при движении по пересеченной местности в районе села Красная Воля водитель допустил потерю управления, в результате чего автомобиль опрокинулся. В аварии пострадали семь человек, двое из них получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Следствием установлено, что обвиняемые признали вину. Собранные материалы признаны достаточными, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд конфисковал самолет ТР-301 и оштрафовал организаторов нелегальных авиаперевозок на общую сумму 1,4 млн руб. за опасные рейсы без радиосвязи и с дополнительными сиденьями без ремней в 2020 году. Фигуранты признали вину, апелляция усилила приговор районного суда, обратив воздушное судно в госсобственность.

Мария Удовик