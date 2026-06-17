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В Калининском районе Петербурга возникли очереди за загранпаспортами

В УМВД России по Калининскому району объяснили образование стихийных очередей за заграничными паспортами некомплектом персонала. После публикаций в СМИ руководство увеличило число операторов и продлило время работы подразделения на час ежедневно. Также усилен контроль за порядком выдачи готовых документов, пишет «Фонтанка».

В настоящее время усилен контроль за порядком выдачи готовых документов

В настоящее время усилен контроль за порядком выдачи готовых документов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время усилен контроль за порядком выдачи готовых документов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пояснили в полиции, к организованной очереди добавилась параллельная из тех, кто не захотел записываться. Для урегулирования ситуации гражданам дополнительно разъясняют порядок получения готовых паспортов. Подать документы можно в любом МФЦ Петербурга и Ленинградской области.

Кирилл Конторщиков

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