После рейдов в Кабардино-Балкарии из России выдворят 18 иностранцев

В Кабардино-Балкарии завершилась федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026», проходившая с 1 по 10 июня. Сотрудники полиции провели проверки на строительных площадках многоквартирных домов в Нальчике, а также в местах проживания иностранцев и лиц без гражданства, сообщило ГУ МВД России по республике.

За время рейдов выявлено 328 нарушений. На виновных наложено более 800 тыс. руб. штрафов, из которых свыше 700 тыс. руб. уже взыскано. В ходе операции принято 18 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Еще 19 иностранцам запрещён въезд на территорию страны.

Также правоохранители зафиксировали 25 фактов нарушений миграционного законодательства, в том числе незаконное пребывание, фиктивную регистрацию, организацию незаконной миграции и подделку документов.

Мария Хоперская