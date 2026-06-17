В Северной Осетии не смогли продать долги жильцов перед УК за 36,6 млн рублей

Конкурсный управляющий Сергей Машталенко не смог продать с торгов дебиторскую задолженность за обслуживание жилого фонда обанкротившейся управляющий компании (УК) ООО «Наш дом» из Владикавказа за 36,6 млн руб. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Информация об этом опубликована в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В состав лота входила дебиторская задолженность за обслуживание жилого фонда в размере более 44,6 млн руб., в том числе просуженная — 7,9 млн руб. и не просуженная — 36,6 млн руб.

Начальная цена составляла 36,6 млн руб. Аукцион проводился путем повышения цены на «шаг аукциона», составляющий 5% от начальной цены.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал ООО «Наш дом» несостоятельным 5 июня 2024 года. Основанием стало заявление УФНС России по РСО-Алания о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и страховых взносов в размере в 7,9 млн руб. Основной долг составил 5,3 млн руб., пеня — 2,2 млн руб., штраф — 470,7 тыс. руб.

Наталья Белоштейн