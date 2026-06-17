Верховный суд рассмотрит спор о статусе 211 участков в Новороссийске

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ 22 июня рассмотрит жалобу департамента имущественных отношений Краснодарского края на решения нижестоящих судов по иску бизнесмена Константина Мавриди, требующего исключить 211 земельных участков в Новороссийске из перечня особо ценных сельхозугодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2014 году истец приобрел земельный участок в станице Натухаевской (Новороссийск) площадью более 36 га. Изначально участок относился к землям сельхозназначения и входил в утвержденный распоряжением №283-р перечень особо ценных угодий, использование которых для несельскохозяйственных целей запрещено.

В 2018 году городская дума Новороссийска приняла решение о включении данного участка в границы города. Впоследствии предприниматель разделил эту землю на 211 частей, на которых было разрешено строить индивидуальные жилые дома, малоэтажные многоквартирные здания, а также размещать магазины и объекты общественного питания. Тем не менее в списке особо ценных сельскохозяйственных земель эти участки по-прежнему значились.

Предприниматель обратился к главе региона с просьбой исключить участки из списка, но в марте 2023 года департамент имущественных отношений сообщил, что нет административного регламента для предоставления этой государственной услуги. Это стало причиной судебного разбирательства.

Арбитражный суд Краснодарского края, апелляция и кассация встали на сторону предпринимателя, обязав департамент подготовить проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение №283-р. Департамент настаивает на отмене этих решений. В кассационной жалобе в Верховный суд ответчик указывает, что, согласно актуальному генеральному плану, принятому решением городской думы Новороссийска 13 ноября 2024 г. №568, 202 спорных земельных участка возвращены в первоначальное положение, отнесены к зоне сельскохозяйственных угодий и расположены за границами населенных пунктов.

Подробнее — в материале «Верховный суд спустился в Южную долину».

Наталья Решетняк