ФСБ задержала на Кубани пособника спецслужб Украины, готовившего подрыв военного

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея троих граждан, подозреваемых в пособничестве украинским спецслужбам и подготовке диверсионно-террористических актов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ России / ?ТАСС Фото: ЦОС ФСБ России / ?ТАСС

По данным ведомства, злоумышленники планировали теракты в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам спецоперации, а также диверсии на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса в указанных регионах.

В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные смеси. В мобильных телефонах фигурантов обнаружена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планировавшихся актов.

Следственные подразделения региональных управлений ФСБ возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как следует из оперативного видео, опубликованного ФСБ, один из задержанных, действовавший в Краснодарском крае, сообщил, что по заданию куратора должен был осуществить подрыв автомобиля военнослужащего. Для выполнения задания он получил координаты тайника с готовым к применению взрывным устройством.

Наталья Решетняк