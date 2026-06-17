В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика временно закрыли для осуществления полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации утром 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Геленджика являются временными, они введены для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Согласно данным онлайн-табло, в воздушной гавани отменили в общей сложности десять рейсов на прилет и вылет. Речь идет о рейсах в Москву и из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Остальная часть рейсов будет осуществляться по расписанию.

Кристина Мельникова