В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты
Аэропорт Геленджика временно закрыли для осуществления полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации утром 17 июня.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Геленджика являются временными, они введены для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.
Согласно данным онлайн-табло, в воздушной гавани отменили в общей сложности десять рейсов на прилет и вылет. Речь идет о рейсах в Москву и из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Остальная часть рейсов будет осуществляться по расписанию.