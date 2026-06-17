Власти Ставрополья опубликовали список из 15 разрешенных пляжей

Роспотребнадзор Ставрополья предоставил уточненный перечень пляжей и зон отдыха, получивших разрешение на эксплуатацию. К настоящему моменту выдано 15 санитарно-эпидемиологических заключений на использование водоемов в рекреационных целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В список вошли Комсомольский пруд в Ставрополе, база отдыха «Лесное озеро» в Шпаковском округе, «Лагуна» в Казинке, «Родные берега» в Левокумском, озеро Буйвола в Будённовске, городские озёра в Кисловодске, Георгиевске и Ессентуках, водохранилище Волчьи ворота в Новоселицком, пруд Лагерный в Благодарненском, база «Вулкан» в Кочубеевском, а также другие зоны отдыха.

На протяжении всего купального сезона специалисты будут следить за качеством воды в этих водоёмах и проводить исследования почвы на их территориях.

Мария Хоперская