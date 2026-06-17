В Крымском районе установили дополнительный насос для откачки воды в зоне ЧС

В Крымском районе Краснодарского края в зоне чрезвычайной ситуации установили дополнительный насос для откачки воды. Мера принята на фоне последствий прорана в дамбе реки Кубань, в результате которого, по данным на утро 17 июня, затоплено более 10 тыс. га территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского района Фото: пресс-служба администрации Крымского района

По информации администрации района, после выезда на место были приняты оперативные решения по минимизации последствий происшествия. В кратчайшие сроки организован комплекс мероприятий, направленных на перераспределение водных потоков и снижение нагрузки на затопленные участки.

В Кеслеровском сельском поселении установили насосное оборудование мощностью 1,2 тыс. куб. м/ч. Его задействовали для усиления откачки воды и перераспределения стока в системе оросительных каналов. Такие меры позволили частично стабилизировать ситуацию и снизить риск дальнейшего подтопления сельскохозяйственных земель и населенных пунктов.

Отдельное внимание уделено защите жилых территорий. Из наиболее пострадавших зон — хутора Западного, СНТ «Йодник» и хутора Урма — проведена эвакуация населения. Для жителей обеспечили меры безопасности и организовали необходимую поддержку.

Работы по откачке и отводу воды продолжаются в круглосуточном режиме. Специалисты задействовали дополнительные ресурсы для контроля уровня воды и предотвращения дальнейшего распространения подтопления, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

Как ранее сообщал оперативный штаб Краснодарского края, уровень воды в реках региона постепенно снижается и уже опустился ниже отметок неблагоприятных явлений, однако локальные риски в отдельных районах сохраняются.

Мария Удовик