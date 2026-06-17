В Астрахани юных боксеров наградили на празднике ко Дню защиты детей

В Астрахани 7 июня в спортивном зале ОГФСО «Юность России» состоялся спортивный праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. Одним из организаторов мероприятия выступил председатель комитета городской думы по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тихонов (с микрофоном Фото: Александр Тихонов (с микрофоном

На мероприятии выступили 30 спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет. В программе также приняли участие юноши младшего и среднего возраста, сообщили в гордуме.

В ходе мероприятия отметили взрослых спортсменов по итогам сезона 2025–2026 годов. Дипломы и памятные призы получили кандидаты в мастера спорта по боксу, финалисты первенства ЮФО, члены сборной Астраханской области среди взрослых Сухроббег Миркасимов и Армен Оганисян. Гостями мероприятия стали представители Федерации бокса Астраханской области и депутат областной думы Евгений Апостолов.

Нина Шевченко