В Веселовское водохранилище выпустили более 1,4 тысячи уток

В Веселовское водохранилище, расположенное в Ростовской области, выпустили более 1,4 тыс. уток-крякв. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Мероприятие прошло на территории охотхозяйства Юловское в Сальском районе. Для облегчения адаптации пернатых специалисты охотхозяйства будут их подкармливать.

В ведомстве подчеркнули, что министерство ведет постоянный контроль за выпуском животных в целях увеличения численности охотничьих ресурсов.

Мария Хоперская