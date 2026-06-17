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В Веселовское водохранилище выпустили более 1,4 тысячи уток

В Веселовское водохранилище, расположенное в Ростовской области, выпустили более 1,4 тыс. уток-крякв. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Мероприятие прошло на территории охотхозяйства Юловское в Сальском районе. Для облегчения адаптации пернатых специалисты охотхозяйства будут их подкармливать.

В ведомстве подчеркнули, что министерство ведет постоянный контроль за выпуском животных в целях увеличения численности охотничьих ресурсов.

Мария Хоперская

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