Заправка бракованного баллона на АГЗС в Черкесске обернулась уголовным делом

В Черкесске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника газозаправочной станции. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, 26 февраля 2026 года во время смены на автозаправочной станции мужчина, нарушив нормы промышленной и пожарной безопасности, с помощью оборудования, предназначенного исключительно для заправки автомобильных газовых баллонов, наполнил клиенту бытовой газовый баллон. При этом емкость имела брак и не соответствовала техническим требованиям безопасности. Допущенные нарушения могли спровоцировать быстрое разрушение стенок и сварного шва баллона, взрыв и пожар.

Следственный отдел по Черкесску СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике проводит комплекс следственных и процессуальных действий, собирает доказательства и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская