На Ставрополье штормовое предупреждение продлится до 19 июня

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до конца дня 17 июня, а также 18 и 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно прогнозу Ставропольского гидрометцентра, в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

Жителям края рекомендуется не стоять под деревьями. Также водителей призывают соблюдать скоростной режим, а пешеходов — быть внимательными при переходе улиц.

Наталья Шинкарева