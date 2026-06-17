На Ставрополье штормовое предупреждение продлится до 19 июня
В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до конца дня 17 июня, а также 18 и 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно прогнозу Ставропольского гидрометцентра, в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.
Жителям края рекомендуется не стоять под деревьями. Также водителей призывают соблюдать скоростной режим, а пешеходов — быть внимательными при переходе улиц.