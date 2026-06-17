Росморречфлот заплатит почти 16 млн руб. за свалку в порту Астрахань

Арбитражный суд Москвы обязал Федеральное агентство морского и речного транспорта выплатить 15,9 млн руб. за загрязнение порта Астрахань. На свалку у железной дороги за селом Солянка поступила жалоба в Росприроднадзор, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд наказал Росморречфлот за загрязнение почвы в Астраханской области

Фото: Росприроднадзор Суд наказал Росморречфлот за загрязнение почвы в Астраханской области

Фото: Росприроднадзор

Специалисты регионального ЦЛАТИ отобрали пробы почвы в месте захламления. По данным лабораторных исследований, в них были превышены загрязняющие вещества. Общая площадь свалки составила около 1 кв. км.

Выяснилось, что участок входит в границы морского порта Астрахань. Росморречфлоту был предъявлен ущерб, но ведомство проигнорировало требование о возмещении. Росприроднадзор обратился в суд. Инстанция поддержала требования ведомства.

Марина Окорокова