В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников. По данным пресс-службы администрации города, на территории муниципалитета включили системы оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мэрии Анапы заявили, что в городе сохраняется утренняя угроза атаки беспилотников. В настоящее время жителей и гостей курорта призывают укрыться в зданиях или помещениях без окон. Для укрытий опасно использовать автомобили или открытые пространства, а также стены многоквартирных домов.

Анапская администрация напомнила о запрете на съемку и публикацию материалов о работе ПВО и специальных служб. Жителей призывают сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

Утром 17 июня тревогу по БПЛА также объявляли на территории Новороссийска, но режим был оперативно снят. По информации министерства обороны России, прошедшей ночью над регионами РФ, в том числе над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, средства ПВО сбили 157 вражеских беспилотников.

Кристина Мельникова