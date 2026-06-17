В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА
В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников. По данным пресс-службы администрации города, на территории муниципалитета включили системы оповещения.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В мэрии Анапы заявили, что в городе сохраняется утренняя угроза атаки беспилотников. В настоящее время жителей и гостей курорта призывают укрыться в зданиях или помещениях без окон. Для укрытий опасно использовать автомобили или открытые пространства, а также стены многоквартирных домов.
Анапская администрация напомнила о запрете на съемку и публикацию материалов о работе ПВО и специальных служб. Жителей призывают сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.
Утром 17 июня тревогу по БПЛА также объявляли на территории Новороссийска, но режим был оперативно снят. По информации министерства обороны России, прошедшей ночью над регионами РФ, в том числе над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, средства ПВО сбили 157 вражеских беспилотников.