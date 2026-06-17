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В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы в Севастополе отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один дрон уничтожен в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбит 1 БПЛА в районе Сапун-горы», — написал господин Развожаев в своем Мах-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах. Воздушная тревога была объявлена в городе в 9:22.

Наталья Решетняк

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